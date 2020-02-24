لماذا علق البرلمان الليبي مشاركته في محادثات جنيف؟

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، قرار تعليق المجلس لمشاركته في المسار السياسي في جنيف المزمع عقده الأربعاء القادم، وذلك لتدخل البعثة في اختيارات المجلس للجنة المشاركة.





بينما كشف سعيد امغيب عضو مجلس النواب الليبي عن سبب تعليق المشاركة قائلا إن المجلس طلب من البعثة الأممية الاجابة عن استفسارات حول مايتضمنه جدول اعمال الحوار وما هي المدة الزمنية المحددة للحوار وما هي أسماء الأربعة عشر الذين ستختارهم البعثة والذين تسميهم مستقلين، وهل سيتم تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية ، ومن سيعتمدها ويعطيها الثقة.





وقال أمغيب إن البعثة غير متجاوبة مع قرار مجلس النواب بشأن تشكيل وفد من مجلس النواب، موضحا أنها بهذا التصرف اثبتت انها تعترف بأعضاء مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية.





جدير بالذكر أن مجلس النواب قرر اليوم تعليق مشاركته فى المسار السياسى بجنيف.