هناولك بإيدي الشمال.. أزمة محمد رمضان وباسم سمرة من احتكاك لـ حرب تصريحات

حالة كبيرة من الجدل سيطرت على الوسط الفني في الأيام الأخيرة، بسبب أزمة دارت بين الفنان محمد رمضان والفنان باسم سمرة، بعد الفيديو الذي ظهر فيه احتكاك بين الفنانين بأحد حفلات الزفاف.





بداية الأزمة

بدأت الأزمة منذ الجمعة 21 فبراير، حينما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدى على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية.



وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم.

وعلق رواد انستجرام: "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كدة ليه".





أول رد من باسم سمرة

علق الفنان باسم سمرة، على الفيديو المثير للجدل الذي انتشر مؤخرًا وجمع بينه وبين الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما حظى الفيديو باهتمام الكثيرين من النشطاء في الساعات الماضية.

وعلق باسم سمرة، في تصريح لـ صدى البلد، قائلًا: «أنا رديت على الموضوع أكثر من مرة، والموضوع تافه جدًا ومحمد رمضان صاحبي جدًا»، مستنكرًا حالة الجدل التي حدثت في هذا الشأن.









تصاعد الأزمة

تصاعدت الأزمة بعدما قال الفنان محمد رمضان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ باسم سمرة وهو يدفعه، لم يكن مقصودا وكان خلال فرح في الجيزة.





وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: «ده كان فرح ابن واحد صاحبي في المنيب.. باسم أخويا وصاحبي بس ماكنش في وعيه».





وتابع رمضان: «باسم لو كان في وعيه كنت هرد بايدي الشمال على طول» ليعترض الإبراشي على الكلمة: «يعني ايه مش في الوعي باسم واعي جدا وقال مقصدتش».





وصمم رمضان على رأيه قائلا: « لو قال أنا مقصدش برضو عشان ماكنش في الوعي».





هجوم باسم سمرة

عبّر الفنان باسم السمرة، عن استيائه من تعليق محمد رمضان على الفيديو المنتشر لهما في إحدى حفلات الزفاف أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، حيث قال "باسم مكنش في وعيه لو كان في وعيه ايدي الشمال موجودة".

علق باسم السمرة على الأمر، من خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" وقال:"مقدرش ارد لان انا ابن ناس محترم بالتالي بدعوه لفيلم 10 دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة .. انت بتقول انت نامبر وان انا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. انا مطلعش على التلفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا اما يبقى عيل صغير".

وتابع قائلًا: "انا بحب رمضان بس مش عارف الشيطان سايقة ولا ايه انا كنت محتضنه وهو اخويا.. بس معرفش ايه الهبل اللي بيقوله ده.. اقول ايه اقول لامي ولا اختي ما يسمعوا الكلام ده ..أنا ممكن أوريك.. ما تصحى لنفسك يابني".





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