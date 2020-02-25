ميدو: مشهد مباراة القمة مؤسف.. وعقوبة كهربا كبيرة على الحدث

تأسف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أحداث مباراة القمة التي لم تُلعب على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو عبر "إم.بي.سي. مصر" : "ما حدث كان مشهدا مؤسفا، لدي أصدقاء في دول أخرى يضحكون علينا ، ليست هذه قيمة الدوري المصري أو الأهلي والزمالك، مظهرنا كان سيئا للغاية".





وأكمل: "لو قررت الانسحاب حمايةً لحقوقك، سواء ذلك كان صحيحا أو خاطئا، فلا يمكن أن يحدث الأمر بهذه الصورة، الأمن أخرج مقاطع فيديو توضح أن الحافلة تعمدت عدم الوصول للاستاد".





وواصل: "قيمة الزمالك أكبر من ذلك، وما حدث ظلم للأولاد الصغار، خصوصا أنهم ليسوا أفضل ناشئي الزمالك، لأن أفضل ناشئين خرجوا في إعارات، ولذا فهؤلاء لاعبين فرز ثالث".





وأضاف: "تمنيت لو لعب الزمالك المباراة بشكل طبيعي، لقد فزنا على الأهلي قبل أيام ولعبنا مباراة جيدة، ولاعبو الزمالك لديهم ثقة كبيرة، والفريقان مجهدان وفي نفس الحالة، نستطيع الفوز مجددا أو حتى نتعادل ، الأهلي فريق كبير، لكن الزمالك يستطيع الفوز عليه، لماذا لا نواجهه بالفريق الأساسي ونحاول الفوز عليه؟".





وشدد: "لجنة اتحاد الكرة اتخذت قرارات تاريخية، لأول مرة نستشعر أن اتحاد الكرة أصبح مصدر قوة وأنه قادر على اتخاذ قرارات ضد الأهلي والزمالك".





واعترف: "أتفق أن عقوبة كهربا كبيرة وتمنيت لو كانت أقل مثل عقوبة شيكابالا، 8 مباريات أو 10 مباريات، لكن أن يتم إيقافه دور كامل فهو كثير للغاية".





وأتم: "متأكد أن الجنايني واللجنة لم يتدخلوا في العقوبات من الأساس، من حق أي نادٍ أن يعترض أو يحافظ على حقوقه، لكن مشهد اليوم كان محبطا، لا يمكن أن يحدث ذلك في بلد بقيمة مصر".