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شقيقة أحمد زكي: نشعر بالحزن الشديد لبيع مقتنيات أخويا.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:52 ص
شقيقة احمد زكي
شقيقة احمد زكي
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هاني حسين
قالت منى عطية جمعة شقيقة أحمد زكي، تعليقا على بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي،:"  محدش يعرف حاجة عن إخوات أحمد زكي وإزاي نتعرض للهجوم القاصي بعد وفاة هيثم أحمد زكي  والحديث عن الميراث".

وأضافت منى عطية في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :" أحمد زكي كان أكتر من أخ  وكان كل حاجة حلوة في حياتنا وبعد علمنا ببيع مقتنيات أحمد زكي مكناش عارفين نعمل إيه".

وتابعت منى عطية:"  بعد وفاة أحمد زكي  قابلنا الفنانة يسرا وطلبت والدتي منها  بعدم إجراء أي لقاء صحفي معها على الإطلاق".

ولفتت:"  مقتنيات  أحمد زكي  ملك الشعب المصري بأكمله وليس ملك شخص بعينه وكيف يتم التهاون فيها وبيعها  وابني طلب من نقيب الممثلين  بالحصول على مقتنيات أحمد زكي فقط ".

ومن جانبها قالت إيمان عطية جمعة شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي،  :" نشعر بالحزن الشديد لبيع مقتنيات أحمد زكي ومينفعش مقتنيات أخويا تترمي كده".

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