رغدة عن بيع مقتنيات أحمد زكي: أنا في صدمة.. ووريث هيثم غير شرعي

قالت الفنانة رغدة، تعليقا على بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، :" وقع الصدمة عليا مخيف ".





وأضافت رغدة في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :" انا في صدمة من الأمس ".





وتابعت رغدة:" رامي شقيق هيثم أحمد زكي من الأم هو وريث غير شرعي لمقتنيات احمد زكي".





واكملت رغدة:" رامي لم يعش في مصر واتولد وتربي في لندن ولا يعلم شيء عن أحمد زكي ولا له صلة بأحمد زكي وأسرته ولا علاقة له بتاريخ رمز من رموز الفن المصري ".



