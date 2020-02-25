فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة

منى فاروق

و التى اتمت عامها الـ 24، وتعد منى فاروق من النجمات اللاتى يعتمدن على

الإطلالات

التى البسيطة و العصرية و الغير مبالغ فيها.