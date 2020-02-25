AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:29 ص
منى فاروق
منى فاروق
Advertisements
هاجر هانئ
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة منى فاروق و التى اتمت عامها الـ 24، وتعد منى فاروق من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات التى البسيطة و العصرية و الغير مبالغ فيها.

وتتميز منى فاروق بذوق رفيع فى  اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات  الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء  الملابس الكلاسيك و الفورمال.

وتحرص منى فاروق على  تنسيق قطع الاكسسوارات البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم  بتطبيق  تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب. 

فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها

مش بالسن.. 20 صورة تكشف عن إطلالات سميرة سعيد الشبابية.. صور

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها

تجمع بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ زوجة محمد زيدان الثانية في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

الشيكولاته وصلاة العشاء والعطل المفاجئ ..ننشر كواليس رحلة أتوبيس الزمالك وانسحابه من مباراة الأهلي.. فيديو وصور

ركبوا تاكسي أجرة .. أحمد موسى يعرض فيديو يفضح ادعاءات أتوبيس الزمالك

اغتصب 90 سيدة.. إدانة منتج شهير بالاعتداء الجنسي.. تفاصيل

بعد انسحاب الزمالك.. وليد سليمان في أحدث ظهور له مع زوجته.. شاهد

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 حقائق لا يعرفها كثيرون عن رجب

عقب انسحاب الزمالك.. مشادة قوية بين مجدي عبد العاطي وخالد الغندور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق

لامع وأنيق.. بلقيس تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس بالسعودية.. قريبا