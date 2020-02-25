فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة منى فاروق و التى اتمت عامها الـ 24، وتعد منى فاروق من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات التى البسيطة و العصرية و الغير مبالغ فيها.
وتتميز منى فاروق بذوق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيك و الفورمال.
وتحرص منى فاروق على تنسيق قطع الاكسسوارات البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.