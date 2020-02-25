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فن

أخبار الفن.. جوهرة ترقص بـ العباية مع زياد برجي داخل شقة.. رامي صبري يعود لتشجيع الزمالك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:56 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

خضعت الفنانة المغربية مريم حسين، إلى جلسة تصوير جديدة نشرت بعضا من صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها بعد تبرئتها في قضية، هتك العرض بالرضا، من القضاء الإماراتي. 

نشرت الفنانة أمل رزق مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، أظهرت فيه دخول مياه الأمطار بغزارة إلى داخل منزلها بعد أزمة الأمطار الغزيرة التي هطلت على القاهرة أمس، الاثنين. 

غرَّد الفنان رامي صبري، عبر حسابه على "تويتر"، ردا على أزمة إعلانه اعتزال تشجيع الزمالك، بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقررا لها أمس، الاثنين 24 فبراير. 

نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة، مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيه ترقص بالعباءة، في إحدى الشقق مع الفنان اللبناني زياد برجي، وهما يؤديان بروفة حفل لهما مع فرقتهما الموسيقية. 

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