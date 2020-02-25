فخورة وسعيدة.. جوهرة ترقص بـ العباية مع زياد برجي داخل شقة في القاهرة





فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل الحقيقي .. شكرا لك على الموسيقى الرائعة والساحرة». وعلقت جوهرة ، على فيديو الرقص مع زياد برجي ، عبر انستجرام قائلة: «





نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيه مع الفنانة أمينة التى تقوم بتصوير عمل فنى جديد فى مدينة العبور. وكانت جوهرة





وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "متحمسه للعمل مع الفنانة أمينة وسعيدة بهذه التجربة التى اقدمها لأول مرة مع مطربة شهيرة كنت أتمنى أن أراها وأتعاون معها".





وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة؛ على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.