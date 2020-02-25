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فن

فخورة وسعيدة.. جوهرة ترقص بـ العباية مع زياد برجي داخل شقة في القاهرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:54 ص
جوهرة ترقص مع زياد
جوهرة ترقص مع زياد برجي
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سعيد فراج
نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة، مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص بالعباءة، في أحد الشقق مع الفنان اللبناني زياد برجي، وهما يؤديان بروفة حفل لهما مع فرقتهما الموسيقية. 

وعلقت جوهرة، على فيديو الرقص مع زياد برجي، عبر انستجرام قائلة: «فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل الحقيقي .. شكرا لك على الموسيقى الرائعة والساحرة». 

وكانت جوهرة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيه مع الفنانة أمينة التى تقوم بتصوير عمل فنى جديد فى مدينة العبور.

وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "متحمسه للعمل مع الفنانة أمينة وسعيدة بهذه التجربة التى اقدمها لأول مرة مع مطربة شهيرة كنت أتمنى أن أراها وأتعاون معها". 

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة؛ على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.
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