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فن

بعد براءتها من هتك العرض.. جلسة تصوير جديدة لـ مريم حسين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:01 ص
مريم حسين
مريم حسين
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سعيد فراج
خضعت  الفنانة المغربية مريم حسين، إلى جلسة تصوير جديدة نشرت بعض من صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها بعد تبرأتها في قضية، هتك العرض بالرضا، من القضاء الإماراتي. 

وظهرت مريم حسين ف في جلسة التصوير التي خضعت لها، بفستان أصفر طويل، وعلقت على إحدى الصور قائلة: «عندما تعطيك الحياة الليمون، اصنع عصير الليمون». 

تعود أزمة مريم حسين، إلى العام قبل الماضي، حينما انتشر لها مقطع فيديو مع مطرب راب، حيث تبادلا الرقصات بشكل مثير، الأمر الذي جعل الإعلامي صالح الجسمي، يعلق على تلك الفيديوهات ويصفها بـ الإباحية. 

بعد ذلك، احتد الخلاف، وتراشق كل من مريم حسين وصالح الجسمي بالسباب والشتائم، والتصريحات المسيئة، ووصل الأمر إلى ساحات القضاء، إذ قام الجسمي بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية يتهمها فيها ب" هتك العرض بالرضا مع مغني راب والسب والقذف في حقه". 

في المقابل، ردت مريم حسين، على الجسمي، بدعوى أخرى اتهمته فيها  بالسب والقذف، واستمر الصراع في المحاكم لمدة عامين، حتى قضت محكمة جنح دبي في شهر يوليو 2019  بالحبس 3 أشهر للفنانة المغربية  وترحيلها عن الإمارات وذلك بتهمة هتك العرض مع مغني راب في احتفالات رأس السنة الميلادية. 

وفي آخر يناير الماضي، صدر الحكم النهائي على مريم حسين، حيث أصدرت محكمة جنج دبي حكما غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه. 

بعد براءتها من هتك العرض.. جلسة تصوير جديدة لـ مريم حسين
بعد براءتها من هتك العرض.. جلسة تصوير جديدة لـ مريم حسين
بعد براءتها من هتك العرض.. جلسة تصوير جديدة لـ مريم حسين
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