بعد العراق.. الكويت توقف الرحلات إلى 3 دول جديدة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في هذه الدول.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت الإدارة في بيان إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت موجودين في الدول الثلاث، في حين سيخضع أي مواطن كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.





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وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمات الدخول للراغبين في القدوم إلى البلاد من هذه الدول، نظرا للوضع الصحي على خلفية انتشار الفيروس.





وقبل هذا القرار، أوقفت الكويت أمس، الاثنين، الرحلات الجوية من وإلى العراق.





وكانت السلطات الكويتية أعلنت عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بفيروس كورونا المستجد.