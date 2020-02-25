نابولي يستضيف برشلونة في مواجهة قوية بـ دوري أبطال أوروبا





ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل من مهمته، في لقاء العودة بـ إسبانيا.





في المقابل يطمح فريق نابولي، في تعويض نتائجه السيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، بتحقيق فوزا عريضا في لقاء اليوم، ووضع قدما في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتعد هذه هي أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي، حيث تقابل الفريقان في 4 مباريات ودية من قبل، فاز البلوجرانا في ثلاث لقاءات، مقابل انتصار لـ نابولي.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، تشيلسي مع بايرن ميونخ، في نفس التوقيت.

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.