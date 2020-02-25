قبل الافتتاح بيومين.. التفاصيل الكاملة لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات أول مهرجان للموسيقى والغناء بمعبد دندرة بمحافظة قنا، والذى يقام بالتعاون بين كل من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلين فى كل من دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وهيئة تنشيط السياحة إلى جانب جامعة جنوب الوادى، وذلك فى السادسة مساء الخميس 27 فبراير.





و قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأفراد ودعم مشاعر التسامح ونبذ التعصب، مشيرة إلى أن إقامة المهرجان فى محافظة قنا يجسد الاهتمام بالصعيد ويعبر عن الإيمان بقدرة الثقافة والفنون فى إعادة تشكيل الوعى.





وأضافت أن نقل المنتج الإبداعى بأشكاله المتنوعة إلى ربوع مصر يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن باعتبار الإنسان إحدى الركائز الأساسية ومحورا رئيسا فى خطط واستراتيجية التنمية المستدامة.





تبدأ مراسم حفل الافتتاح بتابلوهات فنية فى ساحة معبد دندرة الخارجية لفرقتى الأقصر وقنا للفنون الشعبية التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعدها وعلى المسرح الذى تم تشييده خصيصا أمام المعبد، يلقى محافظ قنا كلمة وتعلن وزير الثقافة فى كلمتها افتتاح الفعاليات، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة ويسبقه فريق "بلاك تيما" بباقة من المؤلفات الخاصة التى تعبر عن قضايا وأحلام الشباب.



