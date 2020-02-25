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مرأة

تتحدى الشتاء.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:44 م
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول جذابة.

حيث ظهرت بها سلمى أبو ضيف، ببلوفر أوفر سايز باللون الأبيض الأنيق الذى يتميز بالأكمام الطويلة والشغل اليدوى من التريكو، ومرتدية معه هوت شورت باللون الأسود، وأنتعلت بوت طويل باللون الرمادى الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سلمى أبو ضيف فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما أختارت تسريحة شعر غريبة لأكمال إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة من شعرها الأسود الناعم.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت الظهور بإطلالتها المميزة.
تتحدى الشتاء.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد
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