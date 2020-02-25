تتحدى الشتاء.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد





حيث ظهرت بها سلمى أبو ضيف ، ببلوفر أوفر سايز باللون الأبيض الأنيق الذى يتميز بالأكمام الطويلة والشغل اليدوى من التريكو، ومرتدية معه هوت شورت باللون الأسود، وأنتعلت بوت طويل باللون الرمادى الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.





فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها. ومن الناحية الجمالية أعتمدت سلمى أبو ضيف





كما أختارت تسريحة شعر غريبة لأكمال إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة من شعرها الأسود الناعم.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت الظهور بإطلالتها المميزة.