وفاة حسني مبارك.. شوارع ومدن ومستشفيات ومدارس حملت اسمه.. تعرف عليها

حسني مبارك ، عن عمر ناهز 92 عاما، في مستشفى المعادي العسكري. توفي اليوم، الثلاثاء 25 فبراير 2020، رئيس مصر الأسبق محمد، عن عمر ناهز 92 عاما، في مستشفى المعادي العسكري.

كان حسني مبارك أجرى عملية جراحية منذ أكثر من شهر، لكنه أصيب بمضاعفات صحية أدت إلى وفاته صباح اليوم.







وتصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 91 عاما .





مبارك ابن كفر المصيلحة، بمحافظة المنوفية، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير 2011 حيث تخلى عن الحكم في أعقاب ثورة يناير.





وفيما يلي رصد لأهم المنشآت والمؤسسات في مصر التي تحمل اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك:





- شارع حسني مبارك في زهراء مدينة نصر

- مدينة مبارك التعليمية في 6 أكتوبر

- مدرسة مبارك كول الصناعية في القاهرة

- قاعة مبارك للمؤتمرات الكبرى جامعة جنوب الوادي

- مستشفى مبارك المركزي في محافظة الجيزة

- مستشفى مبارك العسكري بالإسماعيلية

- مسشتفى مبارك العسكري بأسوان

- مستشفى مبارك العسكري بطنطا





مدارس محمد حسني مبارك في جميع محافظات مصر ويبلغ عددها نحو 388 مدرسة، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.







