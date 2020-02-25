غير آمنة ومصدر قلق.. لماذا تعد أجهزة الشحن اللاسلكي بطيئة





على مدى السنوات الخمس الماضية ، قفزت سرعات أجهزة الشحن اللاسلكي من حوالي 5 وات إلى 10 أو 15 وات في عدد قليل من الهواتف. ومع الإصدارات الجديدة مثل هواتف Galaxy S20 و Huawei Mate X القابلة للطى والتى صدرت بسرعة 45 و 55 وات ، لا يزال الشحن اللاسلكي بطيئًا.





ولكن لماذا لا تزال أجهزة الشحن اللاسلكي بطيئة، ولماذا يتضح لنا طوال الوقت أن هذه الأجهزة عندما تكون بكفاءة عالية فإنها لا تزال غير آمنة ولا يفضلها الكثيرون.





كيفية عمل أجهزة الشحن اللاسلكي





ترسل أجهزة الشحن اللاسلكى الطاقة إلى هاتفك من خلال الحث المغناطيسي أوالرنين المغناطيسي، وتقوم أجهزة الشحن اللاسلكي بسحب الكهرباء من مأخذ التيار الكهربائي وتشغيلها حول ملف وتوليد مجال مغناطيسي، ويتفاعل هذا المجال المغناطيسي مع ملف في هاتفك لتوليد تيار كهربائي يستخدمه هاتفك لشحن البطارية.





لماذا تعد أجهزة الشحن اللاسلكى غير آمنة ؟

ويمكن لأجهزة الشحن اللاسلكى شحن هاتفك أسرع بكثير مما تفعل الآن. لكن أجهزة الشحن اللاسلكي الحالية ليست فعالة بما يكفي لشحن هاتفك بأمان بسرعات عالية، ولذلك تجدها بطيئة، ولكن بطئها يفسر سبب انتاجها للكثير من الحرارة.





ويمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى تلف الأجهزة ، مما قد يؤدي إلى انفجار البطاريات، وبالتالى رفع قوة أجهزة الشحن اللاسلكية غير الفعالة لدينا لن يكون آمنًا.





إلى أي مدى نحن بعيدون عن شاحن لاسلكي قوي وآمن؟





وفقًا لبحث نشرته Digi-Key ، فإن أجهزة الشحن اللاسلكي تهدر ما بين 20٪ إلى 70٪ من الطاقة التي تستخدمها.

وذكر موقع Review Geek أنه ربما وجدت Samsung طريقة لجعل تقنية أجهزة الشحن اللاسلكي أكثر فاعلية وسرعة ، لكن سيتعين عليها دفع المزيد إذا أرادت الوصول إلى نصف سرعات الشحن السلكية بأحدث أجهزتها.





أجهزة الشحن اللاسلكى مصدر قلق فوري





يجب أن نقر أيضًا بأن مسافة أجهزة الشحن اللاسلكى قد تكون مصدر قلق فوري أكثر من سرعة الشحن. على سبيل المثال ، إذا كان الهاتف يمكن أن يشحن على بعد 10 أقدام من الشاحن اللاسلكي ، فلن يكون من المهم حقًا مدى سرعة الوصول إلى 100٪. أما أجهزة الشحن اللاسلكى القريبة تعد خطرا على الصحة، ويأمل العديد من الأطباء أن يجد المصنعون طريقة لزيادة سرعة ونطاق أجهزة الشحن اللاسلكية ولكن بطريقة اكثر أمانا. لكن حتى يحدث ذلك، يجب عليك الاحتفاظ بكابل فعلي للشاحن.



