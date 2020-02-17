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تكنولوجيا

10 آلاف مللي أمبير.. سامسونج تصدر جهازين باور بانك لـ Galaxy S20

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:15 م
10 آلاف مللى أمبير..
10 آلاف مللى أمبير.. سامسونج تصدر جهازين باور بانك لهواتف Ga
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ندى على
قامت شركة سامسونج بإصدار جهازين باور بانك بقدرة 25 وات للشحن السريع وذلك بالتزامن مع إصدار هواتفها Samsung Galaxy S20.   

ويتمتع جهازى الباور بانك  بفتحة USB-C واحدة، بالإضافة إلى وصلة شحن، وستدعم أجهزة الباور بانك هواتف سامسونج  Galaxy S20 بالإضافة إلى هواتف Galaxy Note10 و جالاكسي A60 و جالاكسي A70، وبقدرة 10 آلاف مللى أمبير لكل جهاز. 

ومنذ عدة أيام، قامت شركة سامسونج بإطلاق سلسلة هواتفها الرئيسية لعام 2020 في يوم 11 فبراير، وحازت هواتف Samsung Galaxy S20 على دعايا ضخمة وتم عرضها في حدث ضخم. 

وبحسب موقع Android Police فإن شركة سامسونج فشلت في أن تعطى أهمية لمحلقات الهواتف أو الإكسسوارات الصادرة معها، والتى كانت فرصة كبيرة للشركة للترويج عنها في نفس الوقت مع إصدار هذه الهواتف. 

وهواتف سامسونج Galaxy S20 لعام 2020، هى هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra، وتم إصدار هذه الهواتف بالتزامن مع هاتف Galaxy Z Flip القابل للطى وهو ثانى هاتف يتم إصداره من قبل سامسونج  بشاشة قابلة للطى بعد Galaxy Fold.
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