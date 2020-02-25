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مرأة

لا ترميها بعد اليوم.. فوائد صحية غير متوقعة لـ بذور البطيخ

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:46 م
وائد صحية غير متوقعة
وائد صحية غير متوقعة لـ بذور البطيخ
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آلاء حسن
تساعد بذور البطيخ في خفض نسبة الكوليسترول بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الاخرى، وهي مليئة بالألياف والأحماض الدهنية التي تعزز صحة القلب.

ووفقًا لموقع healthline، بذور البطيخ تساعد في الحفاظ على صحة القلب نتيجة أنها غنية بالمغنسيوم والمعادن والزنك المفيد للجهاز التناسلي، ولديها قدرة فائقة على حل مشاكل الجهاز الهضمي.

وتساعد بذور البطيخ على إنقاص الوزن الزائد وحل مشاكل الهضم، بالاضافة إلى تنظيم السكر في الدم.

وتعمل بذور البطيخ على رفع مستوى المناعة لانها غنية بالفيتامينات والحديد وتعزز الجهاز المناعي، وتحسن وظائف القلب.



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