وفاة حسنى مبارك .. لميس الحديدي تنعى الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة .. شاهد

شاركت الإعلامية لميس الحديدى عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد وفاته بعدة ساعات.
كتبت مغردة: رحم الله الرئيس السابق مبارك. اجتهد فأصاب، واجتهد فأخطأ. كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وحكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث. يوما ما يكتب التاريخ كلمته.. والكلمة الأخيرة في دار الحق.
رحم الله الرئيس السابق مبارك. اجتهد فأصاب، و اجتهد فأخطأ. كان بطلا من ابطال حرب اكتوبر و حكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث. يوما ما يكتب التاريخ كلمته.. والكلمة الأخيرة في دار الحق. @CairoAlaan— Lamees elhadidi (@lameesh) February 25, 2020