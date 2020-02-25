وفاة حسنى مبارك .. لميس الحديدي تنعى الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة .. شاهد





كتبت مغردة: رحم الله الرئيس السابق مبارك. اجتهد فأصاب، واجتهد فأخطأ. كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وحكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث. يوما ما يكتب التاريخ كلمته.. والكلمة الأخيرة في دار الحق.





ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.



وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ .





رحم الله الرئيس السابق مبارك. اجتهد فأصاب، و اجتهد فأخطأ. كان بطلا من ابطال حرب اكتوبر و حكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث. يوما ما يكتب التاريخ كلمته.. والكلمة الأخيرة في دار الحق. @CairoAlaan — Lamees elhadidi (@lameesh) February 25, 2020

شاركت الإعلامية لميس الحديدى عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد وفاته بعدة ساعات.