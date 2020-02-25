AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفاة حسنى مبارك .. لميس الحديدي تنعى الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة .. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:33 م
حسني مبارك
حسني مبارك
Advertisements
مريم عزت
شاركت الإعلامية لميس الحديدى  عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد وفاته بعدة ساعات. 

كتبت مغردة: رحم الله الرئيس السابق مبارك. اجتهد فأصاب، واجتهد فأخطأ. كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وحكم مصر لأطول فترة في عصرها الحديث. يوما ما يكتب التاريخ كلمته.. والكلمة  الأخيرة في دار الحق.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئاسة تنعي حسني مبارك : أحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة

لحظة مؤثرة.. شاهد علاء مبارك يعلن وفاة والده

علاء مبارك ينعي والده بهذا الفيديو.. شاهد

أصالة تواسى علاء مبارك بعد وفاة والده بهذه الكلمات

وفاة حسنى مبارك.. شيما الحاج تنعى الرئيس الراحل بكلمات مؤثرة

وفاة حسنى مبارك.. رئاسة الطائفة الإنجيلية تنعى الرئيس الأسبق: إنجازاته لا تنكر

ترشيحاتنا

أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده

وفاة حسنى مبارك.. مفيد فوزي يكشف لـ صدى البلد سرا مهما عن الراحل

التلفزيون المصري يعلن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

اجتماع طارئ فى اتحاد الكرة لحسم أحداث انسحاب الزمالك أمام الأهلي

وفاة حسنى مبارك .. إلهام شاهين تودع الرئيس الراحل بكلمات مؤثرة

الاتحاد الآسيوي يوقع عقوبات قاسية على الهلال السعودي بسبب السد القطري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتجازها بمنزلها خوفا من كورونا.. صينية تعرض حياتها للخطر بهذا التصرف

الشرطة توفر الهيروين للمدمنين لمنعهم من ارتكاب الجرائم في ميدلزبره

شاهد مقطع نادر لمبارك يقود سيارته برفقة أمير الكويت جابر الأحمد