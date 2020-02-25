وفاة حسني مبارك.. عمرو سعد ناعيا الرئيس الأسبق: جزء كبير من تاريخنا.. شاهد

نعى الفنان عمرو سعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 91 بعد صراع طويل مع المرض الذي تقا على إثره للمستشفى .

ونشر عمرو سعد صوره للرئيس السابق وعلق عليها قائلا "جزء كبير من تاريخنا المعاصر، رحم الله رئيس مصر الأسبق وعزائي للسادة علاء وجمال مبارك والسيدة سوزان مبارك وجميع أفراد الأسرة و المحبين".





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.