وفاة حسني مبارك.. أمير كرارة ينعى الرئيس الأسبق

كتب الفنان أمير كرارة، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل إنستجرام، نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.





ونشر أمير كرارة، صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك، معلقا "وداعا رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك".





وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه بتعليقات ينعون فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داعين له بالرحمة والمغفرة".





ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.