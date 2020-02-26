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فن

النجوم في وداع حسني مبارك.. أصالة: أُعزّي شعب مصر العظيم.. بوسي: مفيش كلام يوصف شدة حزني ..عبير صبري: يكفيك المحبة والدعوات الصادقة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:00 ص
حسني مبارك
حسني مبارك
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محمد نحلة

حرص عدد كبير من النجوم على نعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي توفي اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما.


نشرت أصاله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات وعلقت عليها قائله "‏ شرف معرفته ، وكان منّ أرقى وأنبل منّ عرفتهم ، رحم الله رئيس مصر البطل حسني مبارك ، وأُعزّي شعب مصر العظيم برحيل واحد منّ كباره ، حفظ الله مصر قيادة وشعبًا ، وأدعو الله أنّ يُعين عائلة البطل الذي رحل على غيابه وألهمهم الصّبر والسّلوان ، آمين ياربّ العالمين . #مصر #حسني_مبارك #رحمه_الله". 


وكتبت بوسي :" إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم # أنا اتولدت في عهد الراجل العظيم ده وبحبه أوي، ووقت ما تنحي عن المنصب حسيت كأن أمي ماتت تاني، مفيش كلام يوصف شدة حزني عليه، الله يرحمك ويغفر لك يا ريس، ويجعل مثواك الجنة #رحمة الله علي سيادة رئيس مصر الأسبق #محمد_حسني_مبارك".


ونشرت عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها قائلة "‏البقاء لله الي مغفرة الله وعفوه ورحمته الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يكفيك محبة المصريين ودعواتهم الصادقه لك وموتك علي ارض الوطن بكرامة وعزة ..شكرا لما قدمته للوطن ..رحمة الله عليك وربنا يصبر اسرتك الكريمه". 


ونشر الفنان مجدي كامل صورة لمبارك وكتب عليها :" إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى ذمة الله ، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة "


ونشرت أنغام صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلقت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله وغفر له".


ونشرت هبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للرئيس مبارك وعلقت عليها قائلة: "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. البقاء لله". 


وعلقت راندا البحيري على رحيل حسني مبارك قائلة "وداعا".


فيما نشر هاني رمزي، صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك، معلقًا "البقاء لله ربنا يغفر له ويرحمه وخالص التعازى لأسرته حسنى مبارك".


نعت الفنانة هنا شيحة، الرئيس السابق حسني مبارك عبر حسابها على "إنستجرام" .وكتبت، "وداعًا .. أنا لله وإنا اليه راجعون الرئيس السابق محمد حسني مبارك .. خالص التعازي للأسرة الكريمة، الوطن باقي والأشخاص زائلون". 


ونشرت نشوى مصطفى صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلقت قائلة: "البقاء والدوام لله رينا يرحمك يا رب".

وعلقت بسمة وهبة قائلة :"إنا لله وإنا اليه راجعون ، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".


ونشر أحمد فلوكس صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلق قائلا:"لله يرحمك ... و يغفرلك...خدم الوطن مقاتلًا وحكمه رئيسًا .. أصاب وأخطأ وشاهد بعين اليقين نزع المُلك منه".

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