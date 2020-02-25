أحمد عكاشة: هناك 600 مليون مريض نفسي حول العالم.. فيديو

قال الدكتور أحمد عكاشة عالم الطب النفسي ، إن قدماء المصريين كانوا يضعون المرض النفسى مع أمراض القلب ومع أمراض الرحم وجميع هذه الأمراض كانت متواجدة جسديا وبالتالي يعالجون على أنها أمراض قلب .









وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى ، أن القلب يتصل بالمخ في العاطفة وبينهما علاقة وطيدة جدا كما ان هناك 600 مليون مريض نفسى حول العالم .









وأوضح أن المريض النفسي سابقا لم يكن يشعر بالخجل لأنه كان يعامل علي أنه مرض جسدي وبدأ يشعر بذلك بعدما تم تقسيم المرض على أنه مرض جسدي أو نفسي .









وتابع عالم الطب النفسي، أن الأمراض النفسية المتواجدة في سنة 2020 هي أمراض متواجدة في التوصيلات العصبية والدوائر العصبية في المخ وكل مرض له مكان معين في المخ ونعرف توصيلاته.









واستكمل أحمد عكاشة ، أن المرض النفسي هو مرض عصبي سلوكي يوجد داخل المخ كما ان مريض السكر معرض أن يصاب بالاكتئاب 4 مرات أكثر من الإنسان العادى .