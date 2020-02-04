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تعليم

جامعة المنوفية تبحث إنشاء مركز للإرشاد النفسي بكلية الطب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:06 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســـم التعليــــم
عقدت كلية الطب بجامعة المنوفية اجتماع اللجنة التحضيرية بالتنسيق مع كلية الطب والتربية والتمريض والآداب، لتأسيس مركز الإرشاد النفسي بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا القبانى رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية والدكتور أيمن الحداد الأستاذ بالقسم والدكتورة معالي المالكى الأستاذ بكلية التمريض والدكتورة مى حلمى الأستاذ المساعد بكلية الآداب والدكتور لؤى مجدى أخصائي الأمراض النفسية بمديرية الشئون الصحية.

وناقشت اللجنة المقترح المقدم من كلية التربية لإنشاء مركز للإرشاد النفسي بجامعة المنوفية وإمكانية تفعيله تمهيدًا لعرضه على مجلس شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالجامعة.

وجاء ذلك لتقديم الدعم النفسي وجلسات الإرشاد النفسي وعمل حملات التوعية وتقديم العلاج لطلاب الجامعة وأبناء المحافظة يكون مقر المركز كلية الطب جامعة المنوفية ويضم في عضويته من كلية الطب أقسام الأمراض النفسية و العضبية ووحدة السمعيات والتخاطب وطب الأطفال والطب الطبيعي، ومن كلية التربية قسم الصحة النفسية ومن وكلية التمريض قسم التمريض النفسي ومن كلية الآداب قسمى علم النفس وعلم الإجتماع، الي جانب قسم الأمراض النفسية بمستشفى المخ والأعصاب التابع لمديرية الشئون الصحية والأمانة العامة للطب النفسي.
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