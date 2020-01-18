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توك شو

ماذا يقول الطب النفسي عن الحمى النرجسية.. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 04:19 م
الدكتور مصطفى النحاس
الدكتور مصطفى النحاس
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى النحاس أخصائى الطب النفسى: إن الحموات غير السوية نفسيًا يعتقدون أن أبناءهم من ضمن ممتلكاتهم الشخصية، لافتا إلى أنهم يتصرفون على هذا الأساس طول العمر دون وضع حدود لحرية أبنائهم" وتعتقد الحمى أن زوجة ابنها أخذته ابنها عالجاهز " . 

وأضاف الدكتور مصطفى النحاس خلال حواره ببرنامج inbox المذاع على فضائية صدى البلد 2 أن الحموات تنسى فكرة الحدود بينهم وبين أبنائهم بعد زواجهم وأن لهم حياتهم الشخصية الخاصة بهم وحدهم ، مؤكدا ان بعض الحموات تعتبر ذلك قلة احترام من أبنائهم لهم وبالتالى تزيد المشاكل والضغوط.

وأشار أخصائى الطب النفسى إلى أنه لابد أن تدرك كل أم ان " حياة ابنى او بنتى الشخصية بعد الزواج دا مش قله احترام لها " ، منوها الى انه ليس من الضروري الموافقة على كل ما تقوله .

وتابع أخصائى الطب النفسى أن الحمى التي تحمل الشخصية الهستيرية طوال الوقت فى صراعات مختلفة ، لأنها تركز فى المقارنة مع زوجة ابنها خاصا أن كانت الحمى سنها صغير .

واكد أخصائى الطب النفسى أن الحمى النرجسيه من أصعب أنواع الحموات على وجه الإطلاق لانها مقتنعه تماما ان رايها هو الصواب فقط الاصح ولا تشعر بزوجة ابنها أبدًا ودائما ترمى باللوم عليها فى كل شيء.

ويذكر: "أن تجنب الحمى النرجسية يكون فى بداية العلاقة فيظهر ذلك فى تعامل الحمى مع زوجها ، ونصح من وجود فترة تعارف جيدة حتى تتمكن البنت من كشف شخصية حماتها .
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