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رياضة

محمد شبانة عن غلاف الأهرام الرياضي: كل واحد ونيته.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:55 ص
محمد شبانة
محمد شبانة
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محمد رشاد
"كل واحد ونيته".. هكذا بدأ محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، حديثه؛ تعليقًا على غلاف الإصدار الأخير من المجلة.

وقال "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، الذي يُقدّمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية "صدى البلد": "موقف الزمالك في مباراة الأهلي أمس، لم يكن مُرضِيًا، إدارة الأبيض بكاملها مسئولة عن المشهد.

وأردف: "الغلاف في أي مجلة عبارة عن فكرة، تعمدت وضع كلمة الرجال على الغلاف، الفكرة  جاءتني وأنا في السيارة وقت هطول الأمطار، فالغلاف لم يتضمن لفظًا خارجًا أو أي تجاوز ضد أي طرف".

وأكد: "الذي رأى الغلاف مُسيئًا؛ هو من رأى أن موقف الزمالك أمس مُسيئ، أنا آخر واحد يمكن اتهامه بإثارة التعصب، من يقوم بمواقف سلبية تهين الكرة المصرية؛ هو من يُثير التعصب وليس أنا، وكان يمكنني قول كلمة "المُنسحبين" مكان النقاط على غلاف الأهرام الرياضي". 

وأتم كلماته: "نحن لا نُهين أحدًا لكن نحرص على خروج الفكرة بشكل بسيط للقرّاء".
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