وزير سعودي ينعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

نعى أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.





وقال الوزير السعودي في تغريدة على تويتر "أرفع لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا بأحر التعازي في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك راجيًا من الله العلي القدير أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وأهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





وفي وقت سابق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقيتي عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



