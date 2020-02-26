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أخبار العالم

وزير سعودي ينعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:59 ص
الرئيس الاسبق محمد
الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك
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قسم الخارجي
نعى أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وقال الوزير السعودي في تغريدة على تويتر "أرفع لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا بأحر التعازي في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك راجيًا من الله العلي القدير أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وأهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقيتي عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
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