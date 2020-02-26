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أخبار العالم

الجيش الليبي: عصابات إرهابية بقيادة أتراك تستهدف المدنيين في طرابلس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:51 ص
الجيش الليبي: عصابات
الجيش الليبي: عصابات إرهابية بقيادة أتراك تستهدف المدنيين
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قسم الخارجي
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن عصابات إرهابية بقيادة أتراك، تقوم بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس، بالأسلحة الثقيلة.

وأوضح المسماري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "العصابات الإرهابية بقيادة أتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة، حيث استهدفت بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، بعد إقلاعها من مطار معيتيقة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” في أحد المحاور جنوب طرابلس.

كما أكد الجيش الليبي، وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري؛ لدعم القدرات القتالية "للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة" في المنطقة الغربية.
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