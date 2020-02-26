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أخبار العالم

العراق يوجه سفاراته بإيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين في 7 دول بسبب كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:36 ص
كورونا - أرشيفية
كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين من سبع دول بسبب انتشار فيروس كورونا بها.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إن "وزير الخارجية وجه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين".

وأضاف أنه "يستثنى من القرار العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".
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