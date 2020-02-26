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أخبار البلد

الآلاف يودعون مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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منار نور
شيع، منذ قليل، جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط الآلاف من محبيه. 

ورفع المواطنون لافتات مكتوب عليها: "وداعا رجل الأمن والأمان " بالإضافة إلى هتافات أخرى توضح مدى حبهم له. 

ويشهد اليوم، الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.



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