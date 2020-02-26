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مقابر الأسرة تستعد لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:32 م
أجواء محيط مقابر
أجواء محيط مقابر الرئيس الأسبق حسني مبارك
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كـريـم الـخـطـيـب
رصدت كاميرا إكسترا نيوز الأجواء بمحيط مقابر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مصر الجديدة.

ويشهد اليوم، الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

كانت رئاسة الجمهورية نعت أمس، الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.
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