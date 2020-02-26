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تقديم التحية العسكرية لجثمان مبارك.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:39 م
اطلاق طلقات نارية
اطلاق طلقات نارية بالجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك
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شيرين عادل
عرض الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اللقطات الأولى لإطلاق طلقات نارية بالجنازة العسكرية المهيبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك. 

وقال الإعلامى أحمد موسى، إنه تم نقل جثمان الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بطائرة هليكوبتر إلى مسجد المشير طنطاوى. 

كانت رئاسة الجمهورية نعت أمس، الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011
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