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محافظات

محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروع واعمال  تنفيذ توصيل المرافق  الجارية بالمشروع.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، وعدد من شباب محافظة بورسعيد والمهندسين والمقاولين المشرفين على المشروع .

واستعرض اللواء عادل الغضبان، خلال الجولة ، مع مهندسى المشروع معدلات التنفيذ فى أعمال الترفيق واستمع لشرح تفصيلى مدعما بالخرائط واللوحات عن نسب تنفيذ أعمال المرافق فى الصرف الصحى والمياه والكهرباء والغاز ، مشيدا بدور الجهات المنفذة للمشروع والذين يعملون ليلا ونهارا للانتهاء من كافة الأعمال .

وأكد محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد تسابق الزمن من أجل الانتهاء من كافة أعمال الترفيق المتعلقة  بالمرحلة الثالثة إسكان إجتماعى ، مضيفا ان المحافظة  تحملت  مليار و٧٠٠ مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان الاجتماعى وبديل العشوائيات.

وتفقد المحافظ خلال جولته كافة الجوانب العمل ، حيث تابع أعمال الحفر لتوصيل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحى ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حوالى ٦٥ ٪ من أعمال الترفيق بالمشروع وذلك من أجل سرعة انهاء العمل على أعلى درجة من الكفاءة .

وأشاد  اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ، بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة إسكان إجتماعى ، والتى تتم حاليا بالتوازى مع الاستعلام عن المستحقين بالمشروع وذلك من أجل سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع .

وأكد اللواء عادل الغضبان ،أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاتدخر جهدا فى الانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق والتى تسير بالتوازي مع أعمال البناء ، مشيرا أن الترفيق يجرى على ١٢٥ فدان لمشروع الإسكان الإجتماعى وتتم فى تربة ذات طبيعة خاصة.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على تفقد وحدة سكنية بالطابق العلوى مشيدا بالتنفيذ للوحدات السكنية والتى تقع على موقع متميز وواجهة مشرفة على الميناء والبحر قائلا: ( إحنا نجحنا وبشتغل ليل ونهار عشان ولادنا ) معربا عن سعادته بإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد 

وأشار المحافظ ، إلى أنه يعقد مؤتمر أسبوعيا لمتابعة نسب التنفيذ اولا بأول وكذلك يتم متابعة العمل ميدانيا من كافة الأجهزة التنفيذية.

وخلال جولته الميدانية ، التقى بعدد من الشباب المستحقين للمشروع وتحدث إليهم عن جهود الأجهزة التنفيذية فى الانتهاء من الأعمال الجارية واستمع لآرائهم حول المشروع ،ووجهوا الشكر للمحافظ والقائمين على المشروع لمتابعتهم المستمرة ومحاولتهم لإنجاز الأعمال فى أسرع وقت.

وشدد على ضرورة تكثيف الوعى لدى المواطنين بما يتم على أرض بورسعيد من مشروعات قومية وخدمية عملاقة ، وتمثل جهودا كبيرة للدولة المصرية على أرض بورسعيد ، لافتا إلى أن هناك محاولات يقوم بها البعض تستهدف التضليل وطمث مجهودات الأجهزة التنفيذية وتخريب أفكار المواطنين، بالرغم من الجهود المبذولة ليلا ونهارا لإرضاء المواطن وتحقيق كافة المشروعات التى تساهم فى  الارتقاء بالخدمات فى كافة المجالات .

وأشار اللواء عادل الغضبان فى حديثه مع عدد من الشباب انه يتابع بشكل مستمر آراء المواطنين ويحرص على توعيته بما يحدث على أرض بورسعيد وحمايته من محاولات القوى التى تستهدف تعطيل أوجه التنمية فى المحافظة ، داعيا الشباب للتعرف  على الجهود التى تتم على أرض الواقع.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة ، موجها بضرورة تكثيف الجهود الفترة القادمة حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال على أعلى مستوى .
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
محافظ بورسعيد: إنهاء 65% من أعمال ترفيق مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
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