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فن

خطيب ديانا كرزون يرفع دعوى قضائية على هؤلاء .. تفاصيل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:12 م
ديانا كرزون وخطيبها
ديانا كرزون وخطيبها معاذ العمرى
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أحمد إبراهيم

نشر الاعلامى الاردنى معاذ العمرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث قرر رفع دعوى رسمية للمدعى العام بسبب كم التجاوزات فى حقه وخطيبته الفنانة ديانا كرزون منذ اعلانها الخطوبة وقرب عقد القران.

 

وقال معاذ : "ساتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".

 

وكانت أعلنت ديانا كرزون عن موعد عقد قرانها والذى من المقرر أن يعقد الجمعة المقبلة وهو الامر الذى دفع بعض متابعيها الى الهجوم عليها.   

 

وقال معاذ لها خلال مداخلتها :"انتى حد كتير عظيم وربنا رزقنى فيكى ومبسوط أنك هتكونى شريكة حياتى انتى حد مختلف ما حد بيعرفك إلا اذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد ايه انتى انسانة نقية و بتمنى اقولك الله يتمملنا على خير و تكون ايامنا كلها خير"، لترد عليه :"انت ان شاء الله تبقى سندى وزوجى وكل شئ بحياتي".

خطيب ديانا كرزون يرفع دعوى قضائية على هؤلاء .. تفاصيل
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