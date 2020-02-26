بعد أصالة ورانيا يوسف.. إطلالات النجمات بعد الطلاق آخرهن نوال الزغبي

أثارت الفنانة أصالة جدلا واسعا بعد تصريحها

خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر"

،

الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب،

وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.



