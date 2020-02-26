بعد أصالة ورانيا يوسف.. إطلالات النجمات بعد الطلاق آخرهن نوال الزغبي

أثارت الفنانة أصالة جدلا واسعا بعد تصريحها خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب، وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.
ولم تكن الفنانة نوال الزغبى ، أولى النجمات اللاتى تألقن بعد الطلاق، فكان هناك عدد كبير من حالات الطلاق بين النجمات، وقد رفع الكثير منهن شعار"الستات بتحلو بعد الطلاق"، واستطاعن تخطى هذه المرحلة بإبراز أناقتهن و جمالهن.
وقد لجأت بعض النجمات للخضوع لجلسات التصوير التى كشفت عن جمالهن بعد الطلاق، وكان أبرزهن الفنانة سمية الخشاب التى ظهرت بفستان أصفر جذاب أبرز قوامها الرشيق و فقدان وزنها الزائد.
والفنانة أصالة التى خطفت لأنظار فى الصور بإطلالات جذابة كشفت عن جمالها و رشاقتها.
وشاركت الفنانة رانيا يوسف،متابعيها على السوشيال ميديا بأول صورة لها بعد إعلانها خبر الطلاق، وظهرت من خلالها في إحدى صالات الجيم، من أجل استعادة رشاقتها.
وبالبيجامة خضعت الفنانة غادة عادل ، لجلسة تصوير بعد خبر إنفصالها من المنتج مجدى الهوارى، مما جعلها تلفت العديد من الأنظار حول جمالها.
ومن النجمات اللاتى تألقن أيضا بعد إعلان خبر طلاقهما هما الفنانة هنا شيحة وريم البارودي.