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أخبار العالم

السعودية تحذر مواطنيها من السفر لـ تركيا لهذا السبب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:15 م
السعودية تحذر مواطنيها
السعودية تحذر مواطنيها من السفر لـ تركيا لهذا السبب
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شيماء مصطفى
حذرت السفارة السعودية في أنقرة، اليوم الأربعاء، المواطنين من السفر إلى تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت السفارة في بيان، المواطنين إلى عدم السفر إلى تركيا، إلا للضرورة، وحثت رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وطالبت السفارة المواطنين، باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة.

وكان مصدر بالطيران المدني التركي أفاد بتحويل مسار طائرة تركية كانت في رحلة من طهران إلى اسطنبول، أمس الثلاثاء، لتتوجه إلى أنقرة، بسبب الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا".

وأعلن وزير الصحة التركي، أن طاقم وجميع ركاب الطائرة القادمة من طهران إلى أنقرة سيوضعون بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالطيران المدني التركي قوله إن تحويل مسار الطائرة تم بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.
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