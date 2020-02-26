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حوادث

دهسه جرار زراعى.. مصرع طالب ثانوي فى الدقهلية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:04 م
الضحية
الضحية
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همت الحسينى
لقى شاب مصرعه اثر دهس جرار زراعى له بمراكز بنى عبيد التابع لمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من إدارة النجدة يفيد بمصرع منصور عصام ١٨ عاما طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة بنى عبيد الثانوية التجارية بعدما دهسه جرار زراعى أثناء سيره فوق احد الكبارى بالمركز ولفظ انفاسه متأثرا باصابته.

تم نقل الجثة الى مستشفى بنى عبيد المركزى وتحرر محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة للتحقيق.

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