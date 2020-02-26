مع محمد فى الجنة.. حفيد حسنى مبارك ينعى جده على إنستجرام.. شاهد

نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك صورة لجده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.
وعلق عليها :" مع محمد فى الجنة إن شاء الله ، الله يرحمك يا جدى "
وجاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :
-ربنا يرحمه .
-الله يرحمك يا ريس ويجعل مثواك الجنة .
-الله يرحمه ويصبركم.
يذكر أن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011