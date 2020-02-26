مع محمد فى الجنة.. حفيد حسنى مبارك ينعى جده على إنستجرام.. شاهد





وعلق عليها :" مع محمد فى الجنة إن شاء الله ، الله يرحمك يا جدى "









وجاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :





-ربنا يرحمه .

-الله يرحمك يا ريس ويجعل مثواك الجنة .

-الله يرحمه ويصبركم.







