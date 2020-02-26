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أخبار البلد

مع محمد فى الجنة.. حفيد حسنى مبارك ينعى جده على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك صورة لجده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.


وعلق عليها :" مع محمد فى الجنة إن شاء الله ، الله يرحمك يا جدى "


وجاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :

-ربنا يرحمه .
-الله يرحمك يا ريس ويجعل مثواك الجنة .
-الله يرحمه ويصبركم.


يذكر أن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011
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