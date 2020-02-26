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توك شو

شكرا جزيلا.. أحمد موسى: الكويت تطلق اسم مبارك على أحد الصروح المهمة.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:42 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى،  التحية والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة.

وقال  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا استثنائيا  لنعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وإطلاق اسم الرئيس الراحل على إحدى المنشآت المهمة في دولة الكويت".

وتابع احمد موسى:"  أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا عقب اجتماع استثنائي معلنا عن قرار بتوجيه من الشيخ صباح الأحمد بتكريم الرئيس الراحل  مبارك".

ولفت موسى:"  الكويت تتذكر موقف مبارك التاريخي في تشكيل الموقف العربي الرافض للغزو الصدامي الغادر على الكويت والتأسيس لقيام اقوى تحالف دولي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  بيان الرئاسة المصرية نعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كاحد ابطال نصر اكتوبر المجيد وكذلك بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي تحدث عن انه ابن القوات المسلحة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تسير على هذا النهج لتكريم محمد حسني مبارك في هذه الجنازة  العسكرية وإعلان حالة الحداد 3 أيام".

ولفت احمد موسى:"  أوسمة ونياشين محمد حسني مبارك كانت تتقدم الجنازة العسكرية والرئيس الأسبق حسني مبارك حصل على العديد من الأوسمة العسكرية".
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