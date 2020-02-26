أحمد موسى: مصر كرمت مبارك وودعت رئيساً لم يخن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وبجواره الرئيس السابق عدلي منصور ورئيس أركان القوات المسلحة وأسرة الرئيس الراحل مبارك.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عايزكم تشوفوا ما فعلته ليبيا في العقيد القذافي وما فعله اليمنيون في على عبدالله صالح، ونقارن".





وتابع أحمد موسى: " مصر دولة كبيرة وقوية والرئيس عبد الفتاح السيسي قائد واعٍ والدولة المصرية متماسكة".





وأكمل أحمد موسى: "تواجد الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة في جنازة مبارك دليل على التكريم وعلى أن مصر دولة كبيرة تودع ابناً من أبناء القوات المسلحة، ومصر ودعت رئيساً خدم بلده ورئيساً لم يخن مصر على الإطلاق وقرّر البقاء في مصر بعد التنحي".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "بيان الرئاسة المصرية نعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كأحد أبطال نصر أكتوبر المجيد وكذلك بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي تحدّث عن أنه ابن القوات المسلحة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تسير على هذا النهج لتكريم محمد حسني مبارك في هذه الجنازة العسكرية وإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام".



