فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل





وكلف محمود الخطيب رئيس النادي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في التجديد لأحمد فتحي لمدة موسمين على أن يتم التفاوض على المبلغ المالي الذي سيتقاضاه اللاعب فيما إستقرت لجنة التخطيط على التجديد لحسام عاشور وليد سليمان لمدة موسم.









‏وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التدخل بنفسه في ملف التجديد لشريف إكرامي حارس المرمى الذي اتخذ قرارا بالرحيل نهاية الموسم ليرفع الحرج عن إدارة النادي