تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب الفلسطيني وواقعهم الصعب في قطاع غزة جراء الحصار والانقسام، ويتناول الفيلم قضايا الفقر وعدم القدرة على اتمام المراحل التعليمية، وهجرة الشباب وهروبهم نحو المجهول بحثا عن الخلاص من الأزمات المتراكمة.



حصد فيلم "استروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ35، كون المشاركة الفلسطينية بهذا الفيلم بمثابة تقدما ملحوظا ونقلة نوعية على صعيد العمل السينمائي الفلسطيني، خاصة وأن الفيلم تم انتاجه وتصويره في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري انشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين .