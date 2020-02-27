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فن

والد شقيق هيثم أحمد زكي: تم الاتفاق على بيع الشقة من دون المساس بمقتنيات الراحل ..فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:49 ص
أحمد زكى وابنه هيثم
أحمد زكى وابنه هيثم
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أحمد إبراهيم

كشف عز الدين بركات، والد "رامي" شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى ، عن تفاصيل أزمة تبديد مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى التي اتهمهما بالاستحواذ عليها وبيعها الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين.


وقال عز الدين بركات "إن كل ما قاله الفنان أشرف زكى عارٍ تماما من الصحة؛ لأن رامى لم يبِع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى ، وأن حقيقة الأمر أنه تم الاتفاق على بيع الشقة أو المكتب الذى تتواجد به مقتنيات الفنان الراحل ولكن دون المساس بها".


وأضاف عز الدين بركات "أن مقتنيات أحمد زكى لم يتم بيعها لأنها تراث إنساني لكن بيعت الشقة خالية، حيث تم رفع المقتنيات بعدما طلبنا من المشترى عدم المساس بها حتى رفعها من المكان وتم إيداعها فى غرفة مغلقة، حيث رفعنا بعض الأشياء وبقيت أشياء أخرى سيتم رفعها خلال الأيام القادمة". 


وكشف عز الدين بركات، عن مصير مقتنيات مكتب الفنان أحمد زكي، "رامي ينوي إنشاء متحف يضم هذه المقتنيات؛ إكرامًا لشقيقه الراحل، وفي نفس الوقت يخلد ذكرى هيثم أيضًا لأنه تم إهماله وكل الكتابات عن والده فقط".


ونفى أن يكون هناك اتفاق مع نقابة المهن التمثيلية لإيداع هذه المقتنيات في مكتبة الإسكندرية، وأنا مستمر في التقاضي ضد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لأنه اتهمنا زورًا.


وأوضح بلال محامى رامى شقيق هيثم أحمد زكى فى لقاء تليفزيونى، أن ما قاله أشرف زكى غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، لافتا إلى أن الفنان أحمد السقا كان شاهدًا على ذلك، والمدهش أن "السقا" اتصل برامى ونصحه بأن يتصرف كما يشاء فيما يخص الشقة وورثه ولم يتحدث عن المقتنيات التي كان معروفا أنها لن تباع. ‏ 

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