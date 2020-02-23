مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي و محامي شقيق هيثم أحمد زكي.. فيديو

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي والمستشار بلال عبد الغني سيد، محامي رامي بركات شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، بعد رفضه ببيع شقة الفنان الراحل أحمد زكي التي تحوي عدد كبير من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، مقتنيات دوره في فيلم أيام السادات.





وقال المستشار بلال عبد الغني سيد، محامي رامي بركات شقيق الفنان هيثم أحمد زكي: «انت دلوقتي حولت من أحمد زكي إلى هجوم اللي بلال عبد الغني، مفيش حد سرق حاجه من حد او باع حاجة من الفنان الراحل».





وتابع المستشار بلال عبد الغني : ده مكتب مقفول منذ 12 سنة ومليئ بالكراكيب، مضيفا أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لم يطلب مني شراء الشقة، ولكن شقيق الفنان هيثم أحمد زكي ملكه الآن ومن حقه يبيعها، والشقة موجودة متبعدش لسه»





من جانبه إنفعل وائل الإبراشى قائلا : «احنا محولناش الهجوم عليك هل تعتقد أنك منافس عايزين نهاجمك احنا ملناش مشكلة معاك، وهذا كنت سأفعله من أي شخص أخر، ولكن البديل انك تبيع شقة الفنان أحمد زكي بـ 800 الف جنيه علشان محدش من النقابة طلبها منك تروح ترميها، وهذا اغتيال لأحمد زكي مرة أخرى».



