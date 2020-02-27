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فن

قصف ثلاثي الأبعاد.. حساب ساخر يثير غضب أصالة

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:35 ص
اصالة
اصالة
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أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة أصالة إلى موجة من الانتقادات بسبب إطلالتها فى إحدى الحفلات، وذلك عبر حساب على "إنستجرام" يحمل اسم "عديلة". 

وردت أصالة بقوة على الحساب الساخر، وكتبت "كان بدي إياكي تيجي عشان النقشة تطلع مظبوطة".


ودفع رد أصالة، الحساب الساخر إلى التعليق مرة أخرى "أول مرة بحياتي بحس حدا طلع لسانو أسلط من لساني وجابني جورة، أصالة مش بس فنانة بالطرب، وبالقصف الثلاثي الأبعاد كمان".


واحتلت النجمة أصالة نصرى غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية لعدد شهر مارس، بمناسبة العيد السنوي الثالث للمجلة، وظهرت به بشكل مختلف وألوان زاهية وقبعة ملونة التى وصفها الحساب الساخر بالقبعة الحار البرى. 


قصف ثلاثي الأبعاد.. حساب ساخر يثير غضب أصالة
قصف ثلاثي الأبعاد.. حساب ساخر يثير غضب أصالة
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