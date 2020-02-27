مجلس أبو ظبي يحسم الجدل حول عدم استضافة السوبر المصري مرة أخرى

كشف سهيل العريفي، رئيس لجنة الفعاليات في مجلس أبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي والتي انتهت بتتويج الزمالك بالبطولة على استاد محمد بن زايد في الإمارات، عن حقيقة قرار اللجنة بـ عدم استضافة البطولة مرة أخرى خاصة عقب أحداث الشغب التي أعقبتها.





وأكد "العريفي"، في تصريحات لـ قناة "النهار"، أن مجلس أبوظبي لم يفكر مطلقًا في أمر عدم استضافة البطولة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه أمر مضحك ومبكٍ في الوقت نفسه.





وأضاف أن المباراة كانت رائعة وخرجت بشكل رائع، مؤكدًا أن ما حدث عقب المباراة أمر وارد الحدوث في كرة القدم خاصة أن المباراة كانت حماسية وبين أكبر فريقين في مصر.





ووجه الشكر لـ اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة المصرية على اختيار الإمارات لاستضافة البطولة، موضحًا أن المجلس يتابع ما يصدر من تصريحات بشأن المباراة.





وتابع أن الإمارات بلد شقيق لمصر وترحب بجميع الفرق المصرية.



