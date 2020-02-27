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منوعات

شر انتقام.. شاهد كويتي يشعل النار في سيارة شرطة وهو بداخلها

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:08 ص
كويتي يحرق سيارة
كويتي يحرق سيارة شرطة
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يعد الاحتجاز في سيارة الشرطة بسبب الاشتباه أمر مشين يجلب العار لصاحبه، خاصة إذا كان آثمًا بالفعل، لكن ليس لدرجة أن يقرر المشتبه به الانتقام من أفراد الشرطة لإلقاء القبض عليه.


قام أحد المواطنين الكويتيين بإضرام النار في دورية شرطة بعدما ألقوا القبض عليه واحتجزوه بداخلها للاشتباه به، وهو الأمر الذي دفعه للانتقام بطريقة غريبة.

 

نشر حساب أمن ومحاكم الكويتي المرخص من وزارة الإعلام الكويتية، مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لمواطن اشتبهت الشرطة في أنه "غير طبيعي" وقد أشعل النيران في السيارة.

 

الأغرب أنه أشعل سيارة الشرطة أثناء تواجده بداخلها في الطريق إلى المركز، إلا أن أفراد الأمن استطاعوا السيطرة على الحريق وإنقاذ المشتبه به.

 

لم يتم تفسير كلمة "غير طبيعي" إذ ربما كان المشتبه مريضًا نفسيًا أو هارب من إحدى المصحات، كما وجهت الأجهزة الأمنية الكويتية تهمة "الحريق العمد" إلى المواطن بعد إنقاذه، ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات خلال الحريق.

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