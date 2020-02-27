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مرأة

بدون جراحة.. تخلصي من دوالي الساقين

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:53 ص
دوالى الساقين
دوالى الساقين
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لمياء الياسين
تعد دوالى الساقين مشكلة يعانى منها الكثيرون، إليكِ كيف يمكن التخلص منها دون جراحة بعلاجات أكثر فعالية يقدمها موقع "برايت سايد".


1-على الأقل 3 مرات يوميا مع ارتداء جوارب ضاغطة يمكن رفع الساق لأعلى حوالى 20 دقيقةـ ويمنع ذلك تدفق الدم للخلف وتقلل أو تمنع التورم.

2- ارتداء جوارب ضاغطة فهي تضغط الأوردة وتمنع تدفق الدم للخلف وتقلل أو تمنع التورم.

3 -لا غنى عن التدليك اللطيف، فعلى الرغم من أن هذا التدليك لا يمكن أن يقلل من الدوالي إلا أنه يغير بشكل كبير الشعور بعدم الراحة الذي يسبب تدفق الدم والشعور بالألم يمكنك التدليك به لمدة دقيقتين ليلا قبل النوم، وفي الصباح إليك وصفة طبيعية للقضاء على مشكلة الدوالى نهائيا بدون حاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التى قد تضر بالجسم كثيرا وتسبب أمراضًا خطيرة.

المكونات المطلوبة:
زيت شجرة الشاي.
زيت زيتون.
زيت لوز مر.
زيت لوز حلو.

الطريقة:
تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة وادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة للتقليل قبل النوم وفي الصباح.
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