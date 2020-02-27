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حوادث

بعد قليل .. الحكم على المتهمين في قضية تسريبات خط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:58 ص
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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جمالات الدمنهوري

تصدر بعد قليل محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، عضوي المحكمة، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، حكمها على 10 متهمين، بينهم 6 متهمين حضوريًا في قضية "تسريبات خط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير"، والذي راح ضحيته 9 أشخاص، وأصيب 11 آخرون.


وكانت هيئة المحكمة قد قررت يوم السبت الماضى حجزقضية كارثة خط أنابيب البترول بعزل المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، الذي راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم للحكم يوم ٢٧ فبراير الجارى.


 وكان المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف إسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، قد طالبا بتطبيق قانون الإرهاب على المتهمين العشر فى  قضية كارثة تسريب وحرق خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، الذي راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم.

واستمعت هيئة المحكمة   7 من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن والذين أنكروا اشتراك المتهمين في الجريمة.. كما استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات الأولى لأقوال المتهمين وهم: "فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع"، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها.

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