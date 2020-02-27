الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

شهدت الجلسة الختامية للاجتماع السنوى الأول للرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى والتى استمرت على مدى ثلاثة ايام بالقاهرة والتى تراسها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى وبحضور جميع أعضاء الرئاسة الاقليمية وضع الملامح النهائية لخطة 2019 والتي أسفرت عنها الاجتماعات والمناقشات، حيث سوف تبدأ الرئاسة الاقليمية توجيه الدعوة لبرامج المنطقة المختلفة للمشاركة في تلك الدورات.





وصرح د. عماد محى الدين، مدير عام الرياضة والتدريبات، بأن دورات عام 2019 تأتى استكمالا لمجموعه الدورات التى تم اقامتها من قبل لاعداد كبيرى المدربين، حيث سيشهد هذا العام اقامة ثلاث دورات الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين لبرنامج الأنشطة الحركية وتقام خلال شهر ابريل بدبى، و الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين في ألعاب القوى والدراجات وتقام خلال شهر ابريل بالقاهرة ، وآخر الدورات الدورة التدريبية الإقليمية لكبار المدربين في السباحة والترايثلون، وتقام خلال شهر يوليو بالقاهرة





فيما صرح شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بأن هذا العام سوف يشهد اقامة الكأس الإقليمي في المارثون وركوب الدراجات خلال شهر يونيو، وأول كأس اقليمى فى السباحة فى المياه المفتوحة خلال شهر اكتوبر، وآخر تلك الاحداث الرياضية الكأس الإقليمي للترايثلون خلال شهر ديسمبر، وهي الكأس الثالثة بعد ان اقيم اول كأس بابحرين وثاني كأس بشرم الشيخ بمصر. مشيرا بأن الهدف من إقامة تلك الكؤوس حث برامج المنطقة على المشاركة فى تلك الرياضات سواء فى الالعاب الاقليمية او العالمية، خاصة وان الألعاب العالمية الصيفية القادة تقام بألمانيا عام 2023 وتحرص الرئاسة الاقليمية على ان تشارك البرامج في أكثر من رياضة جديدة.





كما يشهد عام 2019 مجموعة أخرى من الأحداث غير الرياضية حيث صرحت نيبال فتوني، بأن القاهرة سوف تشهد في الفترة من 31 مارس وحتى 4 ابريل عقد المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة وتدريب اللاعب كممثل للصحة ، بعد ان أصبح في عدد كبير من برامج المنطقة مجالس للاعبين .





وأشارت نهى جاب الله مديرة الاتصالات بأن المؤتمر الأول كان قد عقد بالقاهرة شهر أكتوبر 2019 والذي شهد مشاركة مصر، الإمارات، البحرين، الكويت، لبنان، الأردن، المغرب، وهو ثاني مؤتمر بعد المؤتمر العالمي الذى عقد بالعاصمة الأيرلندية دبلن، وسوف يشهد المؤتمر مجموعة من الورش والمحاضرات على امتداد أيام المؤتمر .





فيما صرحت ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية بأن 2020 سوف يشهد استكمال الدورات التدريبية للأطباء، حيث سيقام مؤتمر إقليمي لتدريب عدد من الاطباء وكان عام 2019 قد شهد تدريب 43 طبيا في الثماني فروع الخاصة بالكشف الصحي، حيث يضع الاولمبياد الخاص الدولي اهمية كبرى وأولوية قصوى في الكشف الصحي على اللاعبين لضمان ان يمارس اللاعب المسابقات المختلفة وهو في كامل لياقته الصحية وسوف تعقد هذه الدورة خلال شهر أغسطس وتضيف الشناوي كما سيقام في شهر نوفمبر ايضا اقامة منتدى الصحي الأسر.





وتقول كريمة الابراشى مديرة الاتصالات وتنمية الشراكة أن عام 2020 سوف يشهد عقد مؤتمر للشركاء والداعمين للدفع قدما بدورهم الحيوي في حركة الأولمبياد الخاص، هناك مؤتمر هام لدخول برامج المنطقة لمنطقة أوسع لاختيار سفراء إقليمين جدد، أسوة بالفنان الكبير حسين فهمي سفيرا دوليا، حيث سيتم تشكيل مجلسا لهؤلاء السفراء الإقليميين لما يمثله تواجدهم من أهمية قصوى في دعم الأنشطة المختلفة سواء كانت محلية أو إقليمية.