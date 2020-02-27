بعد انفجار سيجارة إلكترونية في جيبه.. أربعيني يصاب بحروق خطيرة

أصيب مصور بريطاني في الثامنة والأربعين من عمره بحروق مروعة، إثر انفجار سيجارة إلكترونية في جيبه على نحو مفاجئ.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المصور "جراهام توبي" تعرض لهذا الحادث أثناء تواجده في "دبي"، حيث يقيم هناك برفقة زوجته "كاثرين" وابنيهما؛ وتسبب الحادث في إصابته بندبة دائمة، كما جعله غير قادر على العمل لمدة شهرين.





وأوضح التقرير أنه كان يقيم احتفالًا بحديقته في حضور أفراد عائلته وأصدقائه عندما فوجئ بانفجار بطارية الليثيوم في سيجارته الإلكترونية.





وكشف "توبي" عن تفاصيل ما حدث معه في تصريح لوسائل إعلام محلية، قائلًا إن أحد المتواجدين ألقى عليه المياه في محاولة للسيطرة على الموقف، لكن دون جدوى، حيث ظلت البطارية تحترق.





وأوضح أنه سادت حالة من الذعر وكان يعاني من ألم مبرح، لكنه لم يكن يدرك ما يمكنه فعله، نظرًا لأن كل شيء حدث فجأة، حتى أنه لم يلاحظ ارتفاع درجة حرارة سيجارته الإلكترونية مسبقًا، بل وقع الانفجار في غضون ثوان، وبدون سابق إنذار، وتدخل كافة المتواجدين برفقته على الفور لمساعدته.





وعندما تمكن من خلع بنطاله في نهاية المطاف، اكتشف أنه أصيب بحروق شديدة في ساقه اليسرى؛ ونُقل إلى المستشفى بعد ذلك لتلقي الرعاية الضرورية، وخضع لعمليتين جراحيتين، وتطلب علاجه بعض الوقت.



